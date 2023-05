Maubeuge : Le corps d'un homme repêché dans la Sambre

Le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché ce samedi 6 mai dans la Sambre par les pompiers, au niveau de la commune de Maubeuge, près de Valenciennes dans le Nord.

Le maire Arnaud Decagny a été prévenu à 13h : "Son corps flottait et a été repêché dans la rivière, juste à côté de la maison de retraite Les Tilleuls, proche du centre-ville." Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être réalisée pour éclaircir les causes du décès de la victime.