Pays Basque, France

La retraitée de 87 ans avait cru bien faire. Via une petite annonce dans un journal, l’octogénaire avait fait appel à un marabout afin de régler une sombre affaire familiale. Les consultations se multiplient et les virements financiers aussi. Mais les résultats se font désirer. En revanche le compte en banque de la victime n'est pas épargné. 64 000 euros disparaissent dans les poches de l'escroc entre fin 2017 et février 2018. Finalement, la souletine porte plainte auprès de la Gendarmerie Nationale.

Deux escrocs arrêtés à Toulouse

La brigade de recherche de la Gendarmerie va procéder à l'arrestation d'un toulousain de 39 ans le 11 septembre 2018 ainsi que d'un complice âgé de 27 ans. Au fil de leurs investigations les enquêteurs vont mettre au jour tout un système délictueux. Des dizaines de victimes sont identifiées. Présentés au Parquet de Bayonne, les deux hommes ont été mis en examen pour "escroquerie en bande organisée". Le marabout véreux a été placé en détention provisoire. Son complice, sous contrôle judiciaire.