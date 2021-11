Mauléon : le tribunal retient l'offre de l'agglomération pour reprendre Aguerria

Après plus d'un an de suspens, le tribunal de commerce de Pau a tranché ce mardi 16 novembre dans le dossier de reprise du domaine Aguerria à Mauléon. La Justice retient l'offre de la communauté d'agglomération du Pays Basque qui propose un investissement de deux millions d'euros pour relancer le domaine hôtelier géré par la Société d'économie mixte Aguerria (SEM) qui se trouve actuellement en redressement judiciaire. Ce projet est jugé "solide" par le parquet, contrairement à celui d'anciens sociétaires privés de la SEM jugé "trop ambitieux et mal ficelé".

