Mauléon : il vide le compte en banque de son père et écope de neuf mois de prison avec sursis

Un couple a été condamné pour "abus de faiblesse" ce lundi 15 novembre par le tribunal correctionnel de Pau, à neuf mois de prison avec sursis pour avoir vidé le compte en banque d'un octogénaire de Mauléon. Environ 26.000 euros ont été retirés ou dépensés entre mai et juin 2021, depuis le compte en banque du père d'un des prévenus, un homme qui souffre de pertes de mémoires.

Un couple qui avait de "grosses difficultés financières"

Ils avaient reconnu les faits en garde à vue à la fin du mois de septembre. Ils étaient donc jugés en CRPC* (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Ils s'en veulent, se repentent du préjudice commis, explique leur avocate Brigitte Delmas, mais le mal est fait : 26.000 euros soutirés au père du prévenu. Un retraité de 87 ans malade d'Alzheimer, qui perçoit une maigre retraite pour payer l'Ehpad où il réside.

La tutelle de ce père trahi par son fils de 52 ans a demandé et obtenu le remboursement des 26.000 euros volés. Elle a aussi obtenu 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La victime est "profondément affectée" par cette histoire rapporte son avocate Emmanuelle Leverbe. La tutelle de la victime a aussi fait une demande d'aide sociale.

Cependant, le remboursement pourrait prendre du temps. En effet, les deux personnes condamnées par le tribunal de Pau connaissent de "grandes difficultés financières. [...] Le prévenu est malvoyant, sa copine est en situation de handicap, ce n'est pas une histoire d'abus de faiblesse comme les autres", nuance l'avocate de la défense Brigitte Delmas, qui avoue ne pas savoir de façon certaine si ce couple réalise ce qu'il a commis.

Une voiture neuve et 3.000 euros retirés en espèces

Plus de courrier dans la boite aux lettres, une épargne qui fond peu à peu sur ses comptes en banque depuis la mi-mai. Il a fallu plus d'un mois pour que la victime de 87 ans se rende compte du vol. Une assistante sociale se penche sur les comptes de l'octogénaire et remarque en effet des transferts d'argent suspects.

Mardi 15 juin 2021, le retraité se rend donc à la gendarmerie pour porter plainte et l'enquête va durer tout l'été. Entre mai et fin septembre, les gendarmes remontent peu à peu la trace des 26.000 € soutirés à la victime. Le suspect se révèle donc être le propre fils du Mauléonnais, avec la complicité de sa compagne.

Grâce à cet argent, les prévenus avaient notamment acheté une voiture neuve, retiré plus de 3.000 euros en espèces. Le couple placé en garde à vue fin septembre, avait reconnu les faits.

*Le jugement en CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est une sorte de plaidé coupable à la française, permet au procureur de la République et aux conseils des personnes poursuivies de s'accorder sur la condamnation, avant passage devant le juge.