Maurane était la marraine de l'association gardoise "Retrouvons Lucas"

Par Camille Payan, France Bleu Gard Lozère, France Bleu Vaucluse et France Bleu

La chanteuse belge Maurane est décédée hier soir à son domicile à Bruxelles. Sa voix de velours a marqué la chanson française et belge, mais on n'oublie pas non plus sa générosité. Maurane avait, dès sa création, accepté de devenir la marraine de l'association "Retrouvons Lucas".