Pau, France

Un homme de 52 ans a été conduit en prison ce mardi après son procès pour conduite en état d'ivresse. Maurice est un récidiviste. Cela fait 11 ans qu'il comparait régulièrement pour ce genre de faits. C'est pour cela que le juge s'est montré sévère à ce point. Il y a un mois, il s'est fait une nouvelle fois prendre dans les rues de Pau, ivre au guidon de son scooter. C'est très rare à Pau de voir un justiciable comparaître libre et repartir menottes aux poignets, surtout pour ce genre de faits.

Les menottes à l'audience

Maurice n'a pas bronché, même quand l'escorte lui a passé les menottes dans la salle d'audience après son procès. Ce n'est pas un bavard de toute manière. Il n'a pas voulu d'avocat et quand il a eu la parole en dernier, il a répondu "rien" à la question de la présidente : "qu'avez vous à dire pour votre défense?" Cela fait trois fois qu'il se fait prendre ivre au guidon de son scooter cette année. Dans le passé il a déjà été condamné deux fois. Ce scooter, c'est son patron qui le lui a acheté, pour qu'il vienne travailler à Serres-Castet. Le 12 août au milieu de la nuit il avait plus de deux grammes d'alcool dans le sang. Le 8 novembre dernier, en plein après midi, il a un gramme et demi. La police le remarque sur son scooter, le casque pas attaché, avec sur lui plusieurs paquets de courses. Il a été contrôlé quand un paquet de gâteaux est tombé sur la chaussée en sortant du Lidl où il avait fait ses courses. Il pleuvait, alors le temps de l'averse, il a bu les six canettes qu'il venait d'acheter. Quand la présidente lui passe un savon, il baisse la tête. Il murmure qu'il a fait des cures. Comme l'a dit la procureure dans ses réquisitions, "il ne reste plus que le sevrage forcé". Celui qui se pratique derrière les barreaux.