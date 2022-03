Mauvais perdant au badminton, un homme menace son adversaire de prendre un fusil et revient avec un marteau

Ce mercredi 9 mars 2022, l'homme perd son match de badminton. Ce joueur de 25 ans, licencié en club, perd sa partie d'entraînement face à une femme. Il s'énerve, frappe murs et sols avec sa raquette puis lâche : "Je vais chercher un fusil je vais te buter." Et après cette menace, suivent des insultes. Puis il sort, va à sa voiture, et revient avec un marteau. Aucun blessé, heureusement. Les policiers nîmois, appelés entre-temps, l'interpellent. Depuis, l'homme est en garde à vue, le parquet a demandé une expertise psychiatrique.

Détail : on ne connaît pas le score de la partie.