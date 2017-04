Mauvais réflexe au volant : la conductrice anglaise provoque un choc frontal en Corrèze

Un accident de la route a nécessité un fort déploiement de secours, ce lundi après-midi, après une collision entre deux voitures. Une Anglaise s'est déportée sur la gauche au moment où elle allait croiser un autre véhicule. Deux personnes ont été conduites à l'hôpital.

Le choc s'est produit vers 16h30, ce lundi, entre Vigeois et Troche où deux voitures sont entrées en collision. Une Anglaise a eu un mauvais réflexe au moment où elle allait croiser un autre véhicule : elle s'est déportée sur la voie de gauche avant de percuter frontalement la voiture arrivant en face. Dans le premier véhicule, occupé par deux femmes anglaises et deux enfants de 5 et 12 ans, seule la conductrice a été évacuée à l'hôpital de Brive. Dans la deuxième voiture, l'homme percuté a aussi été conduit à l'hôpital de Brive pour des contrôles.