Mauvais traitements envers des animaux, un éleveur de Haute-Saône devant le tribunal à Vesoul

L'homme qui se présente à la barre du tribunal de Vesoul ce mardi 16 février 2021 présente plutôt bien, avec une bonne élocution. Nous ne sommes visiblement dans le cas d'une descente aux enfers d'un éleveur qui n'arrive plus à faire surface. L'éleveur âgé de 72 ans réfute les accusations des services vétérinaires qui photo à l'appui démontrent le manque de soins à animaux.

Des animaux sans soins, et sans abri.

En mars 2019, une inspection des services vétérinaires sur l'exploitation à Velesmes-Échevanne près de Gray en Haute-Saône constatent un manque de nourriture et d'abreuvement pour des bovins. Les services vétérinaires parlent d'animaux qui souffrent du syndrome cachectique, c'est à dire le constat d'une maigreur alarmante. Les animaux sont en manque de nourriture depuis une certaine durée, ils perdent du poids car par manque de nourriture ils tapent dans les muscles. Un phénomène irréversible.

Marion Lesueur l'avocate de l'OABA, une association de protection des animaux de ferme qui est partie civile, parle de taux de mortalité de plus de 25% sur cette exploitation, soit dix fois supérieur à la moyenne nationale. L'avocat explique que la bêtes sont dans ce qui ressemble à un hangar, mais sans toiture, les bêtes sont aux intempéries jour et nuit.

On apprend à l'audience que faire venir un vétérinaire pour soigner un veaux coûte plus cher que ce qu'il peut rapporter alors rien n'est fait. La juge explique que dans la ferme on retrouve très peu de médicaments, juste quelques boites : "des particuliers avec quelques animaux domestiques ont plus de médicaments à la maison que vous avec une centaine d'animaux".

Faute de place pour pouvoir placer les animaux, il n'y a pas de confiscation du troupeau en mars 2019. Un an plus tard, en mars 2020, le services vétérinaires de Haute-Saône reviennent sur place et constatent que la situation n'a pas évolué. Quelques jours plus tard, le cheptel est saisi et placé.

L'éleveur réfute les accusations.

L'éleveur affirme à la barre que les animaux ne manquaient ni de nourriture ni d'eau. Ils avaient selon lui de la paille et de l'eau de façon suffisante. Maître Anne Lagarrigue qui assure la défense des services vétérinaires partie civile, explique : "Je ne suis pas professionnelle de l'élevage, mais quand je vois les photos des animaux d'une extrême maigreur je constate qu'ils ne vont pas bien".

Une personnalité qui ne représente pas la profession.

Dans le milieu agricole, on connait bien ce dossier. On parle de "brebis galeuse" qui nuit à l'image des agriculteurs. Dans le village on parle d'un homme procédurier, qui à chaque remarque répond par un courrier recommandé ou un avocat. L'homme semble s'être enfermé dans un certain déni, malgré l'évidence il refuse d'admettre la gestion calamiteuse de son exploitation.

Un homme de 72 ans qui aujourd'hui n'a plus de bêtes, qui se consacre uniquement aux cultures, et qui envisage de céder son exploitation "à des jeunes".

Un homme qui est arrivé sur le tard à l'agriculteur, par le passé il aurait été assureur avant de prendre la responsabilité de son exploitation il y a plus de vingt ans.

Il n'y avait pas d'intention de faire souffrir.

Maître Patrick Uzan qui assure la défense de l'agriculteur explique que les mauvais traitements à animaux ne sont pas fondés. L'avocat évoque le rodéo à Motey-Besuche en 2015 où des individus à bord d'une voiture volée avaient joué au rodéo avec des vaches dans un champ. "Nous ne sommes pas dans ce cas de figure" explique maître Uzan, "les faits reprochés à mon client résultent d'une impossibilité économique de conférer à ses animaux les soins appropriés".

Le ministère publique requière l'interdiction de détenir des animaux de rente sur une durée de 3 ans, et plusieurs peines d'amendes pour la personne physique (l'agriculteur) et la personne morale (l'exploitation en EARL).

Le jugement est mis en délibéré au 9 mars 2021.