Maux de tête et vomissements pour des écoliers de Chemilly-sur-Yonne

Une vingtaine d'écoliers de Chemilly-sur-Yonne ont été pris de maux de tête et de vomissement. Il pourrait s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Serait-ce une intoxication au monoxyde de carbone ? Des écoliers de Chemilly-sur-Yonne ont été pris de maux de tête et de vomissement, ce vendredi après-midi, vers midi et demi. Une vingtaine d'enfants de la classe de CE1 et CE2 ont été transportés à l'hôpital par les pompiers d'Auxerre. Après examen, l'état de santé des enfants n'est pas préoccupant. Tous ont pu quitter l'hôpital et sont rentrés chez eux.

Tous les enfants ont pu rentrer chez eux

Par précaution, l'école n'a pas repris dans l'après-midi. Les vacances scolaires arrivent à point nommé pour faire des vérifications dans les locaux. "L'école a été rénovée il y a un an, indique la maire de Chemilly-sur-Yonne, Martine Debreuve. C'est bizarre, les enfants de la classe d'en-dessous n'ont pas du tout eu de symptômes, alors que c'est la même chaudière et la même VMC, ventilation mécanique contrôlée".