Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

ETA reconnaît "les souffrances qu'elle a causées à travers ses actions" pendant des décennies et présente ses condoléances à la famille d'un policier tué en 2010. C'est une première. L'invité de France Bleu Pays Basque, le sénateur LR Max Brisson, est revenu sur ces paroles. Avec les députés Vincent Bru et José Bové, il a rencontré les portes-paroles du collectif des prisonniers basques à la prison de Réau, en région parisienne, la semaine dernière.

Que vous ont-ils dit ?

"Déjà, les deux détenus avaient remis une déclaration dans laquelle ils reconnaissaient les souffrances des familles : Mikel Albizu ayant alors reconnu ne pas être une victime mais bien un acteur. En revanche, il estime que son fils est une victime de l’éloignement et que la souffrance des familles des victimes d’ETA doivent être prises en compte."

"ETA est entrée dans un processus de pré-reconnaissance de toutes les souffrances. Arrêter les armes, c’est une trêve mais les combats peuvent reprendre. Aujourd’hui, si on veut créer définitivement la paix, il faut aller vers cela. Il faut regarder le passé, mettre toutes les souffrances sur la table et aller vers un vivre ensemble apaisé dans une terre qui a connu clivages et violence".

ETA est-elle sincère ?

"ETA n’a pas repris les armes ces six dernières années. Leur arsenal a été rendu. Je ne cherche pas à justifier les actes passés, mais ce que nous demandons aujourd’hui c’est que le parquet reconnaisse qu’ETA n’est plus une organisation terroriste. Je ne demande pas une amnistie mais que le parquet n’applique plus les mesures antiterroristes et que les juges appliquent le droit commun, que le parquet change son logiciel concernant la situation des détenus basques."

Quelle sera la prochaine avancée ?

"Il y a une feuille de route depuis la déclaration de Bayonne en 2014. On, construit la paix pas à pas. Il y a eu la remise de l’arsenal, il y a maintenant le rapprochement des prisonniers et la gestion des peines des détenus. Si la France met en œuvre la gestion de peine, l’Espagne sera alors dans une situation intenable pour maintenir l'actuel régime pénitentiaire. Les portes paroles du Pays basque ont un réel interlocuteur qui connaît le dossier au gouvernement (le cabinet de Christine Belloubet, la ministre de la Justice, NDLR). Il faut maintenant que le gouvernement agisse."