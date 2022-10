Maxime Beux éborgné à Reims : le policier Christophe Mercier fait appel de sa condamnation

Il y aura un nouveau procès dans l'affaire Maxime Beux. Le policier Christophe Mercier, condamné à deux ans de prison avec sursis il y a quelques jours par la cour d'assises de la Marne pour avoir éborgné le supporter corse, fait appel de cette décision.

Cet ancien policier de la BAC, âgé de 50 ans, est accusé d'avoir mutilé Maxime Beux le 13 février 2016 à Reims, avec son bâton télescopique de défense, lors d'une interpellation en marge d'un match de Ligue 1 de football. Au cours du procès, Christophe Mercier est resté sur sa position : avoir obéi aux ordres d'interpellations .

"S'il y a un appel, ça nous forcerait à venir, ce que je ne souhaite pas du tout"- Maxime Beux à l'issue du premier procès

Lors du procès début octobre , ses avocats avaient plaidé l'acquittement. Mais la cour d'assises de la Marne était allée dans le sens des réquisitions de l'avocat général dans sa décision en estimant que "sans ignorer le contexte, l'usage de l'arme (le bâton télescopique de défense) n'était pas absolument nécessaire et strictement proportionné, mais a tenu compte de l'absence d'antécédents chez le fonctionnaire, le difficile contexte de la soirée et le caractère isolé de l'acte".

À l'annonce du verdict, Maxime Beux avait réagi : "On a évité le pire scénario, l'acquittement, donc on va dire que c'est mieux que rien, que ça va peut-être me permettre de passer à autre chose", avant de préciser : "Quand je dis peut-être, c'est parce que s'il y avait un appel, ça nous forcerait à revenir ici, ce que je ne souhaite pas du tout".

