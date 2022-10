Maxime Beux éborgné à Reims : les conditions de l'arrestation au coeur du procès qui s'ouvre ce mardi

Maxime Beux et son avocat, Me Benjamin Genuini, lors de la reconstitution des faits à Reims.

Christophe Mercier, fonctionnaire de police à Reims âgé de 50 ans est jugé à partir de ce mardi 4 octobre devant la cour d'assises de la Marne pour "violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente". Il est accusé d'avoir volontairement porté un coup de bâton télescopique de défense à Maxime Beux, un supporter de foot corse, le soir d'une rencontre de Ligue 1 de football à Reims. L'accusé Christophe Mercier risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.

Une intervention de la BAC pour interpeller les supporters

Ce soir du 13 février 2016, après la rencontre de football entre le Stade de Reims et le Sporting club de Bastia, un petit groupe de supporters bastiais décrit comme "virulent" par la police prend la direction du centre-ville de Reims. Trois d'entre eux, dont Maxime Beux, sont soupçonnés d'avoir caillassé un véhicule des forces de l'ordre.

Il est 22 h 30 quand des policiers de la Brigade anti criminalité (BAC) de Reims reçoivent l'ordre de les interpeller. Dans l'équipage, se trouve Christophe Mercier qui se charge d'interpeller Maxime Beux.

Une course poursuite s'engage dans la rue, jusqu'au cours Langlet, et les images de vidéo surveillance de la ville de Reims permettent de distinguer d'un coup l'un des supporters s'effondrer au sol, avant de se relever la tête entre ses mains. Il s'agit de Maxime Beux, 22 ans au moment des faits, qui sera interpellé avec huit autres supporters, amené le visage en sang au commissariat de Reims puis transporté 1 h 30 plus tard au CHU. Il perd définitivement l'usage de son oeil gauche.

Le policier nie les faits

Dans un premier temps, Maxime Beux parle d'un possible tir de flashball en pleine tête, et le policier de la BAC, Christophe Mercier, explique que Maxime Beux se serait blessé seul en chutant sur un poteau. Deux versions écartées par deux expertises médicales. C'est l'hypothèse d'un coup violent porté à l'oeil gauche avec le bâton télescopique de défense qui a été retenue.

Christophe Mercier a reconnu avoir fait usage de cette arme, un bâton télescopique de défense, mais certifie avoir frappé au niveau de l'épaule gauche, par l'arrière, et a toujours précisé avoir agi sur ordre de sa hiérarchie le soir des faits. Mais même la reconstitution a confirmé que la blessure grave de Maxime Beux était plus compatible avec un coup porté au visage. Et aucune légitime défense n'a été retenue.

Alors usage disproportionné de la force ? Ou Maxime Beux a t-il pu être blessé en se retournant vers la gauche au moment de l'impact ? Ce sera à la cour d'assises de la Marne d'examiner les faits qui se sont produit ce soir du 13 février 2016 Cours Langlet... à moins de 100 mètres du palais de justice de Reims où s'ouvre le procès ce mardi.

Vidéo : les grandes étapes de l'affaire Maxime Beux

