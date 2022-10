Maxime Beux, supporter éborgné à Reims : au premier jour de son procès, le policier conteste les faits

Au premier jour de son procès devant la cour d'assises de la Marne ce mardi 4 octobre, Christophe Mercier, conteste les faits. Le policier comparait pour avoir éborgné un jeune supporter corse, Maxime Beux, en marge d'un match de Ligue 1 de football à Reims le 13 février 2016. Il est jugé devant la cour d’assises de la Marne jusqu’à vendredi pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente".

Le policier campe sur ses positions

"Je conteste les faits", répond d’un ton calme Christophe Mercier à l’ouverture de l’audience ce mardi quand la présidente de la cour d’assises lui demande sa position sur les faits. Veste en velours, barbe rasée de près et visage fermé, le fonctionnaire de police rémois est entré discrètement dans la salle d’audience du palais de justice de Reims, à l’abri des caméras, ce mardi 4 octobre.

Face à lui précisément, sur le banc des parties civiles : Maxime Beux, des lunettes légèrement fumées sur le nez, entouré de ses deux avocats. Grièvement blessé à l’œil gauche le soir du 13 février 2016, il a été opéré d’urgence dans la nuit au CHU de Reims avant que le diagnostic des médecins tombe : "cécité totale et irrémédiable". Maxime Beux, âgé de 22 ans au moment des faits, a perdu l’usage de son œil gauche et porte depuis une prothèse.

Il fait partie des 16 "individus" repérés après la rencontre de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le SC Bastia, dans le centre-ville de Reims. Pour mesurer le "rapport de force" et comprendre les circonstances de l’interpellation de Maxime Beux, un commandant de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, est appelé à la barre ce mardi.

L’enquête de l’IGPN

Saisi quatre jours seulement après les faits, le commandant de police explique avoir entendu l’ensemble des policiers présents le soir du 13 février 2016. 18 fonctionnaires au total, dont les membres de l’équipage de la BAC auquel appartenait l’accusé Christophe Mercier. Mais aucun des supporters interpellés.

"Vous êtes saisi d’une enquête car un policier est accusé de violences et vous n’entendez aucun des supporters bastiais ce soir-là ?", interroge la présidente de la cour d’assises. "Aucun" confirme l’enquêteur de l’IGPN. Silence dans la salle.

C’est lui qui a visionné une centaine de fois les images de vidéo surveillance de la ville de Reims et du réseau de transports Citura au niveau du Cours Langlet où s’est déroulée l’interpellation de Maxime Beux. Sur ces images, difficiles à exploiter, « on ne voit pas le coup porté avec un bâton télescopique de défense », précise l’enquêteur mais Maxime Beux, déséquilibré dans sa course, qui chute avant de se relever. L’enquête de l’IGPN a écarté la première version de Christophe Mercier pour expliquer la blessure de Maxime Beux : la chute sur un potelet qui borde le trottoir. Ecarté également l’hypothèse d’un tir de flash ball. Il y a bien eu un tir de flashball ce soir là mais tiré par un autre fonctionnaire de police, rue Talleyrand, et antérieur aux interpellations précise l’enquêteur de l’IGPN.

Déjà une sanction disciplinaire

Christophe Mercier, intégré à la brigade anti criminalité (BAC) de Reims en 2002, est toujours fonctionnaire de police à Reims, affecté depuis l’affaire à des tâches administratives. Christophe Mercier qui a été placé sous contrôle judiciaire depuis le 6 novembre 2018, a reçu une sanction disciplinaire du ministère de l’intérieur en septembre 2020 : 15 jours de suspension dont sept avec sursis. Il avait déjà fait l’objet d’une sanction, un blâme, après une condamnation judiciaire en 2015 pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et révélation d’information sur une enquête.

