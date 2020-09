Maya, transgenre agressée en plein Valence : "Je vais me battre pour les autres victimes"

Dans la nuit de vendredi à samedi, Maya sort avec deux amis place des Clercs à Valence. Très vite, elle s'accroche avec plusieurs jeunes hommes sur la terrasse. Maya subit des remarques et des insultes parce qu'elle est une femme transgenre (ndlr : elle a changé d'identité sexuelle). Agressée en public, la jeune femme a porté plainte ce lundi.

J'ai été humiliée sur la place publique - Maya

Les blessures physiques ne sont pas très graves - elle bénéficie d'une ITT de moins de huit jours - mais sur le plan psychologique, il lui faudra du temps pour se remettre totalement : "Je sursaute quand j'entends du bruit dans le couloir de mon immeuble". La jeune femme a hésité avant de porter plainte et de prendre la parole publiquement.

"J'ai réfléchi et je me suis dit que ces personnes devaient être punies pour ce qu'elles avaient fait et je voulais aussi porter une parole et dire que si vous êtes victimes, il faut porter plainte", explique Maya. Vendredi soir, alors qu'elle est insultée sur sa transidentité, elle s'emporte et renverse un verre sur la figure d'un des jeunes hommes. Un autre l'empoigne et la jette au sol quelques dizaines de mètres plus loin.

"J'ai été humiliée sur la place publique et seules deux serveuses d'un bar à proximité sont venues et ont demandé d'arrêter", raconte-t-elle, étonnée par le manque de réactions autour. Son amie, elle aussi agressée, a prévenu la police. Plusieurs témoins expliquent que la scène est passée très vite. L'un d'entre eux reconnait qu'il n'a pas osé bouger à cause de la carrure de l'agresseur.

Maya explique pourquoi elle a décidé de prendre la parole. Copier

Parler pour être visible

Maya reproche à l'un des gérants du bar de ne pas avoir réagi, d'avoir été spectateur. Contacté, il assure ne pas avoir été témoin direct de l'agression. Concernant les autres personnes présentes sur la place ce soir là, "je ne leur en veux pas", précise la Valentinoise. "Je ne leur en veux pas de ne pas avoir réagi, je veux simplement qu'à l'avenir ils le fassent".

Elle souhaite également que son témoignage serve aux autres victimes : "Il ne faut pas se laisser faire. On a un système qui épaule les victimes et aujourd'hui, en 2020, c'est inacceptable ce genre d'agressions. Ça ne doit plus se perpétrer et pour cela, il faut porter plainte". Une plainte pour violences aggravées a été déposée au commissariat de Valence.