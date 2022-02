Mayenne : de la prison avec sursis requise contre deux hommes après une expédition punitive à Congrier

Deux sans domicile fixe, circulant en camping-car, comparaissaient ce mardi devant le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour violences en réunion et violence avec arme, survenues le 4 septembre 2021 chez un couple à Congrier, dans le Sud-Mayenne. Au total, trois victimes se sont portées parties civiles, le couple et un ami de ce couple.

Les deux prévenus, un Angevin de 39 ans et un Allemand âgé de 60 ans, reprochent au compagnon une claque qu'il aurait donnée à une de leur amie. Lors de l'audience, le président a rappelé que les faits étaient très complexes. La procureure a requis 1 an de prison avec sursis pour l'Angevin et 8 mois de prison avec sursis pour l'Allemand. Le jugement a été mis en délibéré au 15 mars prochain.

"C'est toi le Gaulois ?"

Ce jour-là, le premier prévenu décide de se rendre au domicile du compagnon pour une "expédition punitive" qualifie la procureure. Le second l'accompagne, "pour le défendre" dit-il à la barre. Les deux sont alcoolisés, le premier présente un taux d'alcoolémie d'1,32 g par litre dans le sang, il a un pistolet, chargé à blanc et une cagoule, qu'il n'utilise pas, c'était juste pour "se réchauffer" complète-t-il, "je ne l'ai pas rabattue entièrement". L'Angevin arrive devant le domicile du couple : "c'est toi qu'on surnomme le Gaulois ?" lance-t-il au compagnon depuis la rue, "pourquoi tu as mis une claque à mon ami" questionne l'homme avant de tenter de rentrer par la fenêtre. Il y parvient finalement et là il se prend une correction. L'Angevin, bloqué au niveau de la gorge par le compagnon, parvient tout de même à se défaire de son emprise en le mordant à la cuisse.

Deux versions s'opposent

Une version estime que le prévenu a ensuite mis son arme sur la tempe de la victime, version contestée par les deux accusés. Une bagarre éclate entre les cinq protagonistes, les prévenus avancent que ce sont eux les victimes, qu'ils n'arrivaient pas à s'enfuir des lieux de la dispute. Les victimes, elles, affirment de leur côté qu'elles se sont défendues. La bagarre cesse au moment de l'arrivée des gendarmes. "Pourquoi portiez-vous une arme ?" demande le président, "on m'a prévenu qu'il était dangereux", répond le premier. "Mais justement, ce n'est pas une raison pour aller sur place s'il est dangereux", lui rétorque le président.

"Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère", demande-t-il aux deux prévenus. "Ce sont eux qui nous ont agressés en premier", clame l'Allemand à la barre, qui se défend seul après une erreur dans l'attribution de son avocat (c'était un avocat du même cabinet que celui des victimes). "C'est une erreur que les deux se soient présentés ce soir-là", ajoute l'avocate du premier prévenu "mais on n'a aucune certitude finalement de ce qu'il s'est passé", conclut-elle "et ce que disent les victimes n'est pas toujours juste".

"J'ai essayé de tirer mon collègue de là quand il est passé par la fenêtre mais la dame a voulu me mettre des coups de couteau", raconte l'Allemand à la barre, "alors je lui ai maintenu le poignet pour lui faire lâcher le couteau", ce qui réfute la victime assise dans la salle. "J'ai aussi pris un coup de chaise dans le bras", ajoute le prévenu qui assure avoir eu le poignet cassé. "Ces blessures au couteau, constaté sur Monsieur, viennent d'où ?" demande l'avocate du premier prévenu. Une question restée sans réponse.

Les deux accusés ont en tout cas reconnu les faits reprochés mais en précisant bien ce sont les victimes qui les ont agressés en premier.