Craon, France

2017 restera donc comme une année particulièrement meurtrière dans le département. La dernière victime, la 22ème donc, est un homme qui est décédé, dimanche à Craon, dans une collision avec un camion.

En 2016, 21 personnes avaient trouvé la mort dans un accident de la circulation. Il faut remonter à 2012 pour avoir un bilan aussi dramatique, 24 tués sur l'ensemble de l'année.

La vitesse, principale cause des accidents

Comment expliquer une telle accidentologie ? Des fautes d'inattention, des dépassements et des comportements au volant dangereux. Vitesse, alcool, drogue. On ne compte plus, hélas, le nombre de plus en plus important de conducteurs flashés. Le nombre d'accidents et de blessés est également en hausse cette année. Alors, oui, il y a un relâchement, de la négligence, un manque de respect du code de la route. A l'approche des fêtes de Noël et de la St-Sylvestre, Yves Savey, le responsable de la Prévention Routière en Mayenne, lance un appel à la prudence : "malgré les efforts de prévention, malgré les opérations de répression, il y a un relâchement général de l'automobiliste qui a la fâcheuse tendance à ne pas respecter la réglementation en matière de vitesse notamment. Il peut aussi y avoir d'autres facteurs surtout en cette saison avec des intempéries, du brouillard, du verglas. Respecter le code de la route est indispensable".

Pendant les fêtes, la Préfecture de la Mayenne, avec l'appui des forces de l'ordre, va renforcer les contrôles. Vous êtes prévenus, il y aura du "bleu" partout dans le département ! Pour éviter à d'autres automobilistes de rejoindre les morbides statistiques de la sécurité routière.