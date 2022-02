Mayenne : à qui la faute après la mort d'un ouvrier en janvier 2020 sur un chantier de Javron-les-Chapelles

Après la mort d'un ouvrier tué lors d'une chute d'un toit sur le chantier de la salle omnisports de Javron-les-Chapelles, dans le Nord-Mayenne en janvier 2020, le responsable de l'entreprise qui l'employait comparaissait ce jeudi pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Laval. La question de la sécurité sur le chantier a été évoquée car les filets de sécurité installés sur la toiture n'étaient pas conformes. Le prévenu, un Angevin de 54 ans, était à l'hôpital au moment des faits suite à un accident et n'était pas présent sur les lieux. Alors la question majeure lors de cette audience, et que chaque partie a tenté d'éclaircir, est de savoir qui est responsable.

Y-a-t-il eu délégation de pouvoir ?

En étant alité à ce moment-là depuis un accident en octobre 2019, le prévenu n'était pas sur place pour donner les consignes. Il a donc, plus ou moins, laissé la responsabilité à son autre conducteur de travaux pour superviser. Plus ou moins parce qu'il ne sait finalement pas vraiment "qui était le responsable à ce moment-là", dit-il à la barre. Était-ce son conducteur de travaux ? Son responsable du bureau d'étude, "qui l'avait déjà fait un peu", ajoute le prévenu ? "J'imagine qu'ils ont vu ensemble", se demande-t-il.

Ce point parait ambigu pour la cour qui veut savoir qui n'a pas respecté les mesures de sécurité des filets de protection sur le toit. Ceux utilisés n'étaient prévus que pour une pente inférieure à dix degrés alors que la pente relevée par l'architecte du chantier est de trente degrés. Ils n'étaient donc pas adaptés. "Monsieur n'assume pas, il dit avoir donné une délégation de pouvoir mais manifestement ce n'est pas le cas de façon certaine" pointe l'avocate de la famille de l'ouvrier, qui s'est constituée partie civile et qui est de la même famille que le prévenu. "Quand on est employeur, on a des responsabilités de fait", ajoute le procureur, "on a l'impression que c'est la faute de tout le monde, sauf de la vôtre".

L'avocate de la défense parle de son côté "d'un drame" aussi pour son client, puisque c'est son demi-frère qui est mort, mais il était "simplement dans l'incapacité totale d'exercer ses fonctions". Ce conducteur de travaux, "les différents témoignages d'ouvriers sur place nous disent que c'est lui qui a géré les choses, que c'était le maître d'ouvrage, il avait toutes les prérogatives pour conduire les travaux et mon client était incapable de gérer mais le problème c'est que ce conducteur de travaux, on ne l'a jamais entendu", continue l'avocate.

Et puis "une délégation de pouvoir n'a pas obligatoirement orale ou écrite", argumente la défense, sachant que le coordinateur de la sécurité, qui est passé inspecter sur le chantier quelques jours avant le drame, n'avait noté aucun point suspect mais "il reconnaît après coup qu'il n'a pas vérifié en détail les installations des filets", termine l'avocate de la défense.

Décision mise en délibéré le 17 mars

La défense renvoie donc vers le conducteur de travaux, sur place sur le chantier ce jour-là, mais qui n'a pas été interrogé dans le cadre de cette procédure, un conducteur de travaux licencié depuis de l'entreprise. On ne connait pas le motif du licenciement, le prévu dit qu'il l'a licencié par sms. L'employé a donc attaqué l'entreprise aux prud'hommes et la décision est visiblement déjà tombée puisque l'avocate des parties civiles a mentionné cette décision prudhommale dans sa plaidoirie. Mais la présidente ainsi que la défense n'étaient pas au courant de cette décision. La pièce sera donc versée au dossier et la décision a été mise en délibéré le 17 mars prochain.

Le procureur a demandé en tout cas 12 mois de prison avec sursis dans ses réquisitions à l'encontre du prévenu, ainsi que 20.000 euros d'amende et 50.000 euros de préjudice moral pour la famille de la victime.