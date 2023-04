Mayenne : accident mortel à Cuillé ce dimanche, un automobiliste de 25 ans décédé

MATHIEU THOMASSET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

L'accident s'est produit en début d'après-midi, et a fait une victime.

Un accident s'est produit sur une ligne droite, ce dimanche en milieu d'après-midi, sur la RD 32, entre les communes de Saint-Poix et Cuillé, dans le sud-ouest de la Mayenne, à la frontière du département de l'Ille-et-Vilaine.

La victime, âgée de 25 ans, conduisait un utilitaire, et est allée percutée un arbre. Aucun témoin n'a assisté à la scène, le conducteur était seul et a fait une sortie de route. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'accident.