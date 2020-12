Mayenne : des peines de prison pour trois trafiquants de drogue

Un réseau de trafic de drogue a été démantelé après une opération en Mayenne, dans l'Orne et dans la Manche : 30 personnes ont été entendues dans cette affaire, dont 7 placées en garde à vue. Jugées en comparution immédiate ce vendredi, 3 d'entre elles ont écopé de peines de prison.

Vaste coup de filet en Mayenne, dans l'Orne et dans la Manche dans le cadre d'un trafic de drogue. En tout, une trentaine de personnes ont été entendues dans cette affaire, 3 d'entre elles ont été condamnées à de la prison ferme ce vendredi 18 décembre, indique la gendarmerie de l'Orne.

Les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Domfront, dans l'Orne, ont commencé à enquêter il y a presque trois mois, début octobre, sur un vaste trafic de drogue à cheval sur les trois départements, dont la Mayenne.

1.650 kilos de cannabis et 7.000 euros saisis

En liaison avec le parquet d’Argentan, le 13 décembre en fin d’après midi, une opération a été menée dans l'Orne, dans la Manche et en Mayenne. 25 militaires de la compagnie de Domfront, sous la direction d’enquête de la Brigades des recherches de Domfront et avec le concours de 2 équipes cynophiles, ont été engagés sur cette opération.

7 personnes ont été placées en garde à vue et plus d’une vingtaine d’autres entendues. Lors des perquisitions, 1.650 kilos de cannabis ainsi que des pieds de cannabis, quelques grammes de cocaïne, héroïne, 4 armes à feu et près de 7.000 euros en liquide ont été saisis.

3 suspects ont été présentés en comparution immédiate au Tribunal judiciaire d’Argentan ce vendredi. Deux d'entre eux ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis, dont un avec 15.000 euros d'amende, 18 mois ferme pour le troisième. Les quatre autres interpellés seront présentés ultérieurement à la justice.