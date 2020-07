Mayenne : deux frères forcent un contrôle de gendarmerie à bord d'un véhicule volé

Deux hommes sont en garde à vue, arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Mayenne. Ce sont deux frères d'une vingtaine d'années qui ont tenté de prendre la fuite lors d'un contrôle de gendarmerie dans le centre ville de Mayenne. Ils circulaient à bord d'une voiture volée.

À ce moment-là, dix gendarmes sont postés place du 9 Juin 1944 à Mayenne. Ils arrêtent les véhicules à la recherche de stupéfiants, un contrôle de routine sur réquisition du procureur de la République. Mais à la vue des militaires, les deux occupants d'une voiture forcent le passage et prennent la fuite, heureusement sans faire de blessé. Les gendarmes partent à leur poursuite en voiture et finalement, les deux frères abandonnent leur véhicule quelques centaines de mètres plus loin, rue Réaumur. Ils prennent la fuite à pied dans deux directions différentes. Mais les militaires réussissent à les interpeller très rapidement, l'un des gendarmes est blessé dans l'action.

Les deux frères circulait à bord d'une voiture volée, celle d'un habitant de Mayenne. Elle venait d'être dérobée quelques minutes plus tôt. Cet habitant avait laissé ses clefs sur le contact. La voiture n'a pas été dégradée, elle a été rendue à son propriétaire.

Les deux frères ont déjà des condamnations à leur casier judiciaire.