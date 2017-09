Mayenne : deux voleurs de cuivre arrêtés et condamnés

Deux hommes de 29 et 20 ans ont été condamnés ce mercredi à 4 mois de prison ferme pour l'un, et 4 mois de prison avec sursis pour l'autre, pour des vols de tuyaux en cuivre dans un maison de La Bigottière il y a un an.

Deux hommes ont été condamnés ce mercredi pour des vols de cuivre et des dégradations. Le premier, un Mayennais de 29 ans, écope de quatre mois de prison ferme. Le deuxième, un Lavallois de 20 ans, est condamné à quatre mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve.

D'importantes dégradations

Il y a un an, en juin 2016, ils avaient découpé la tuyauterie en cuivre d'une maison en cours de rénovation à La Bigottière. Le cuivre avait ensuite été revendu. Ils avaient également cassé des robinets, des vasques, une baignoire dans la maison.

Trahis par un mégot

Les deux hommes avaient squatté la maison pendant plusieurs jours, ainsi qu'une autre maison à Chailland. C'est un mégot retrouvé sur place qui a permis de remonter jusqu'à eux. Ils ont été interpellés et placés en garde-à-vue ce lundi.

Ils ont reconnu les faits lors d'une procédure de plaider coupable ce mercredi.