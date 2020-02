Mayenne : disparition inquiétante d'une habitante de 64 ans

Ses proches sont sans nouvelle d'elle depuis l'après-midi du jeudi 27 février. Une habitante de Mayenne, âgée de 64 ans, est actuellement recherchée par la gendarmerie, qui lance un appel à témoins pour "disparition inquiétante", relayée sur sa page Facebook ce vendredi 28 février.

La sexagénaire a les cheveux courts et les yeux foncés, mesure 1,62 m, de corpulence normale, porte des lunettes, un pantalon noir et un manteau beige avec fourrure autour du cou.

Tendances suicidaires

"Sa santé mentale est fragile, explique le capitaine Pascal Collet. On parle de tendances suicidaires, que l'on prend très au sérieux." Pour la retrouver, les gendarmes ont déployé d'importants moyens. Une dizaine de militaires fouillent Mayenne et ses abords. Ils sont accompagnés d'une brigade cynophile, avec un chien, et vont obtenir le renfort d'un hélicoptère pour scruter les environs de la rivière.

Si vous pensez avoir aperçu la disparue, ou que vous avez des informations utiles pour la retrouver, appelez la brigade de gendarmerie de Mayenne au 02 43 30 48 48.