Mayenne : elle écope de 200 euros d'amende pour avoir insulté et menacé de mort des gendarmes

Une femme de 29 ans a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval à 200 euros d'amende pour préjudice moral et 800 euros d'amende avec sursis. Le 9 janvier 2020, elle a insulté des pompiers et des gendarmes et les a menacés de mort à Mayenne. Elle ne s'est pas présentée à l'audience ce mardi et a donc été jugée en son absence.

"Je vous baise, je vous emmerde!"

Ce jour-là, des pompiers viennent chez elle pour l'hospitaliser sous-contrainte car elle a des troubles psychiatriques. Elle est dans "un moment de crise" et sous l'emprise de l'alcool lorsqu'ils arrivent. La jeune femme, qui est également sous curatelle, se met alors à les insulter, tout comme les gendarmes qui viennent prêter main forte aux pompiers. "Je vous baise, je vous emmerde", leur lance-t-elle et elle les enjoint de se suicider "comme [leurs] collègues". La garde à vue de cette Mayennaise a ensuite été écourtée vu son état de santé psychique. Elle ne s'est pas présentée devant un expert psychiatre avant l'audience, comme le lui avait ordonné la justice.

Le parquet a donc requis à son encontre une peine de deux mois de prison avec sursis, tout en retenant une "altération du discernement". La jeune femme de 29 ans a finalement été condamnée à 800 euros d'amende avec sursis et à 200 euros d'amende pour préjudice moral envers un des gendarmes.