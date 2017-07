Mayenne : énorme bagarre entre des gens du voyage et des habitants du quartier Saint-Nicolas à Laval

Les gendarmes ont été appelés vers 17h, mardi 18 juillet, pour intervenir sur une bagarre impliquant une centaine de personnes, sur le site Echologia à Louverné, en Mayenne.

La bagarre aurait pu très mal tourner. Selon les gendarmes, une dizaine d'habitants du quartier Saint-Nicolas à Laval se sont battus contre des gens du voyage, neuf fois plus nombreux, sur le site Echologia, en Mayenne. Les faits se sont produits mardi 18 juillet après-midi.

Dix contre 90

A 17h, les gendarmes terminaient une opération contre les cambriolages à Evron, quand ils ont été appelés pour intervenir sur une énorme bagarre à Louverné. A leur arrivée, ils ont trouvé une dizaine de Lavallois opposés à près de 90 gens du voyage. Certains d'entre eux étaient ensanglantés, mais ce n'était que des blessures superficielles. Toutes les affaires des Lavallois avaient été jetées à l'eau, téléphone portables compris.

"Ça aurait pu très mal tourner", commente un gendarme, surtout pour les habitants du quartier Saint-Nicolas à Laval, attendus de toute part à la sortie du site par les familles des gens du voyage. D'ailleurs c'est l'un d'eux qui les a prévenu, sentant que la situation devenait particulièrement dangereuse.

Les gendarmes ont mis une heure à les séparer. Les PSIG de Mayenne et Laval sont intervenus, trouvant par terre des bonbonnes de gaz lacrymogènes non-utilisées. Ils ont exfiltré les gens du voyage par la sortie arrière du site Echologia, tandis que les Lavallois sont sortis par l'avant et ont été renvoyés chez eux par navette.

La bagarre aurait commencé entre enfants

Pour l'instant, les autorités ne savent pas précisément ce qui s'est passé. Personne n'a été interpellé. Aucun des individus n'a fait de déposition, mardi soir. Mais selon des témoins, habitants de Louverné, ce sont des enfants des deux groupes qui auraient commencé à se disputer et auraient appeler leurs familles en renfort. Les gens du voyage auraient ensuite appelé de plus en plus de renfort. D'autres arrivaient encore au compte-gouttes quand les autorités étaient présentes sur les lieux.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les propriétaires du site Echologia ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Ils réfléchissent à porter plainte pour leur portail, cassé le même jour. Les baigneurs impliqués étaient entrés illégalement sur le site, ce qui est puni par une amende de onze euros.