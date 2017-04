Mayenne : hausse de 30% de la mortalité routière sur un an

Entre avril 2016 et mars 2017, le nombre de décès sur les routes mayennaises a fortement augmenté. Et les chiffres pour le premier trimestre 2017 sont également très mauvais.

C'est terrifiant et c'est très inquiétant. Sur un an, 26 personnes ont perdu la vie soit 6 de plus pour la même période entre 2015 et 2016. Ce qui représente une augmentation de 30% selon la Préfecture de la Mayenne. Et pour le premier trimestre 2017, il y a déjà eu 9 tués. Il n'y en avait eu que 3 sur la même période l'an dernier. Notre département se distingue mais ce n'est malheureusement pas pour de bonnes nouvelles. Nos routes deviennent parmi les plus dangereuses du pays.

"Il y a un relâchement sur l'attitude au volant"

Et pourtant, les gendarmes n'ont pas ménagé leurs efforts lors de multiples opérations de contrôle. Et de nombreuses campagnes de prévention ont également été réalisés. Mais certains automobilistes tracent la route sans se soucier des autres explique Yves Savey, le responsable de la Prévention Routière en Mayenne : "il y a des gens qui dépassent la vitesse autorisée sur des routes qui ne le permettent absolument pas. Il y a des gens qui ont envie de rentrer vite chez eux peut-être ou après des soirées arrosées. Il y a un relâchement sur l'attitude. Il y a des règles à respecter et c'est le seul moyen pour éviter l'accident tragique. Les automobilistes doivent prendre conscience que la vie a un prix".

Les principales causes des accidents mortels sont connues : alcool, drogue, vitesse excessive, parfois les 3 en même temps. L'inattention est un autre facteur : téléphoner au volant, par exemple, fait perdre la concentration nécessaire pour conduire sans danger.