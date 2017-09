Mayenne : il fonce sur une femme avec un camion, deux mois de prison ferme

Un habitant de L'Huisserie en Mayenne a été condamné pour violences avec arme, vendredi 8 septembre. Le tribunal de Laval a eu des difficultés à comprendre cette affaire, dans laquelle deux versions se répondent.

L'histoire est compliquée au point que le président du tribunal de Laval finit par s'agacer face à la victime, ce vendredi 8 septembre après-midi. Il perd patience quand elle ne parvient pas à répondre directement à ses questions, notamment sur l'origine de ses blessures, obtenues un soir d'octobre 2016.

Deux versions des faits

Ce soir-là, selon la victime, son agresseur et elle regardent la télévision dans sa chambre. Ils ont bu. Soudain, l'homme est pris de joie, il se met à lui faire des déclarations, lui dit qu'il l'aime et lui demande si c'est réciproque, ce à quoi elle répond non. Le quadragénaire se met alors en colère et part de chez elle.

Prise de remord, et pensant à son taux d'alcoolémie, elle se rend sur le parking pour essayer de l'empêcher de partir. Elle se met devant son petit camion, les bras écartés. A ce moment, toujours selon elle, il la percute avec son véhicule et la traîne sur une dizaine de mètres, suite à quoi elle se fracasse la tête contre un trottoir. "Avez-vous eu l'impression qu'il était volontairement violent avec vous ?", demande le président du tribunal. La victime ne sait pas répondre. "Je n'étais pas dans sa tête, moi."

Selon le prévenu, les choses se sont passées différemment. "Je suis prêt à vous dire toute la vérité, affirme-t-il, mais ce n'est pas du tout la même version." Selon l'homme, en octobre 2016, ils sont en couple. Pendant la soirée, elle fait une crise, tombe dans sa chambre, puis, quand il essaye de la fuir sur le parking, se jette sur le pare-brise de son camion.

En couple ou pas ?

Autre point d’achoppement, la victime maintient qu'elle n'entretient pas de relation amoureuse avec le prévenu au moment des faits. Pourtant, l'avocat de ce dernier montre au tribunal des SMS et des petits mots qu'elle lui a envoyé. "Je t'aime." "Je veux te voir." "Bonne année, bon noël mon amour", encore deux mois après l'agression. Lui assure qu'ils étaient ensemble. "On était amoureux", répète-t-il.

Être en couple est un motif aggravant, rappelle la procureure. Mais la victime garde sa version. Difficile d'y voir clair dans ce dossier. Témoignage contre témoignage. "Vous n'êtes pas clair dans votre tête, Madame", assène l'avocat du prévenu.

De graves blessures

Finalement, la seule chose certaine aux yeux de la justice, c'est la gravité des blessures de la victime : à l'époque des faits, elle a passé quatre jours en soins intensifs à l’hôpital de Rennes. Des hématomes et des ecchymoses sur le visage, sur le corps. Son arcade sourcilière gauche a du être recousue. Et elle a pour 7.376 euros de frais dentaires, certaines de ses dents ayant éclaté.

Cette somme, l'homme devra partiellement lui verser, à hauteur de 4.399 euros - cela correspond à la somme restant à la charge de la victime, une fois soustraits les remboursements de la Sécurité sociale et de sa mutuelle. En revanche, le prévenu n'ira probablement pas en prison. Il est condamné à deux mois de prison ferme aménageables et quatre mois avec sursis.