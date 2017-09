Mayenne : il s'habille en femme et fait croire à une agression, l'homme est condamné à un suivi psychologique

Un jeune habitant de Changé, en Mayenne, a été reconnu coupable de violences avec préméditation par le tribunal de Laval, vendredi 8 septembre. A plusieurs reprises, il s'est habillé en femme, s'est bâillonné et a effrayé des passantes.

"J'aime bien m'habiller en femme", admet le jeune Changéen. Il n'a pas su expliquer ses actes, vendredi 8 septembre, pendant son audience au tribunal de Laval. Il comparaissait pour violences avec préméditation. Des violences psychologiques sur des femmes, choquées de l'avoir vu, bâillonné, attaché et habillé en femme. L'homme a reconnu que ses actes avaient émus ses victimes, mais pas qu'ils étaient choquants, en eux-même.

Habillé en femme, il fait croire à des agressions

En septembre 2016, à Changé, en Mayenne, des joggeuses l'ont surpris, travesti, en train de s'agiter sur un banc du chemin de halage. Il portait une perruque avec de longs cheveux noirs, une robe, des hauts talons, et surtout s'était bâillonné et ligoté. Il leur criait "Détachez-moi, détachez-moi !". Les coureuses ont cru à une agression, elle se sont enfuies pour appeler les autorités.

Et en juillet 2017, faits similaires à Vitré, en Ille-et-Vilaine. Un groupe de femme voit quelqu'un s'agiter derrière un buisson. Une femme en sort, les mains attachées. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, elles remarquent que c'est en fait un homme déguisé. Elles prennent peur et se réfugie dans leur voiture. Lui s'en va sans rien dire.

Le monde ne serait pas assez "ouvert d'esprit"

"Pourquoi vous faites ça ?", lui demande le président du tribunal. "Je ne saurais pas vous dire", répond le prévenu. Puis il ajoute qu'il ne recommencera pas :

J'ai compris que tout le monde n'était pas ouvert d'esprit. - Le prévenu

"Et c'est quoi être ouvert d'esprit ?", lui demande alors le président. "Accepter quelqu'un comme moi", lance le prévenu. Mais personne ne lui reproche de vous habiller en femme, rétorque la procureure. "Se déguiser en femme n'est pas une infraction", dit-elle. "Chez vous, vous faites ce que vous voulez", renchérit le président. Le problème, c'est le contexte, explique la procureure. S'attacher, se bâillonner, ça choque, et c'est considéré comme une violence. Préméditée car il a pris le temps de se préparer.

L'homme est finalement condamné à trois mois de prison avec sursis avec obligation de soins. Autrement dit, il doit se faire suivre par un psychologue au moins pendant les deux années qui viennent, sinon il fera trois mois de prison.