Mayenne : l'analyse des accidents qui ont fait 21 morts en 2016

La préfecture a livré ce mardi un rapport sur l'accidentalité en Mayenne en 2016. Des conclusions instructives après une année noire sur les routes qui avait fait 21 morts, deux de plus qu'en 2015.

Il y a moins d'accidents, mais ils sont plus graves, voilà pour le bilan de l'année dernière sur les routes. Dans les faits, les moins de 30 ans sont impliqués dans près de 60% des accidents mortels. Avec en tête, toujours les trois mêmes causes malgré les campagnes de prévention : la vitesse, l'alcool et les refus de priorité. Les accidents corporels (136 en 2016) n'ont pas lieu le week-end mais en milieu de semaine entre 18h et 21h, le plus souvent entre une voiture et un piéton ou un scooter, plus vulnérable. Une des pistes de la préfecture, c'est la pose d'un nouveau radar fixe d'ici à la fin du mois à Jublains, ce sera le 19e en Mayenne. Le préfet appelle même à des contrôles plus féroces après un début d'année catastrophique : déjà 4 morts sur les routes mayennaises depuis le 1er janvier.