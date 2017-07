Mayenne : l'auteur d'une trentaine de cambriolages et sa compagne bientôt convoqués devant la justice

Les gendarmes de la compagnie de Mayenne annoncent, mercredi 19 juillet, avoir arrêté la série de cambriolages d'un Lavallois, auteur d'une trentaine de vols dans le secteur d'Évron.

Les gendarmes de Mayenne se félicitent d'un "joli coup de filet" : ils ont trouvé l'auteur d'une trentaine de cambriolages à Saint-Georges-sur-Erve, Assé-le-Bérenger, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vimarcé et Évron. Un homme de 27 ans qui a sévi entre avril et juin 2017.

26 victimes identifiées

L'homme s'introduisait dans des maisons, des dépendances ou des véhicules pour voler des quads, des motocross, de l'outillage de jardin, des karchers, des pocket bikes, du matériel de bricolage, des GPS, ou encore des documents administratifs. Une grande partie de ces objets ont été restitués à leurs propriétaires. 26 victimes ont été identifiées, d'autres sont en passe de l'être.

Le cambrioleur a été retrouvé après un vol à Saint-Georges-sur-Ervé, le 21 juin. L'homme avait laissé son véhicule non loin de là, non verrouillé et avec les clés sur le contact, ce qui a éveillé les soupçons des militaires de la Cob d'Evron. Ils ont retrouvé le suspect dans le centre de la commune. Devant ses explications confuses, ils ont perquisitionné son véhicule et trouvé à l'intérieur une tronçonneuse et une débroussailleuse volées. Puis ont perquisitionné son domicile pour y découvrir le reste du butin.

Il a reconnu les faits

L'homme a reconnu sa culpabilité. Il a été placé deux fois en garde à vue. Remis en liberté, il sera prochainement convoqué devant le tribunal. Sa compagne de 23 ans sera aussi convoquée, car elle étaitau courant de ses méfaits. Ils comparaîtront pour vols dans des véhicules, vols sans effraction dans des dépendances et vol par escalade.