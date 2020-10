Port du masque obligatoire sur tous les marchés et dans 68 nouvelles communes en Mayenne dès demain. Nouvelles mesures préfectorales contre la progression du coronavirus dans le département. Ces restrictions sont la conséquence directe du placement du département en zone d’ "alerte simple" jeudi.

Mayenne : le port du masque étendu à 68 communes et sur tous les marchés du département dès lundi

Le préfet de la Mayenne durcit le ton contre l'épidémie. Jean-Francis Treffel prend de nouvelles mesures pour tenter de juguler l’épidémie qui progresse dans le département. Conséquence directe du placement du département en zone d’ "alerte simple" jeudi dernier. Car le taux d'incidence du virus augmente : 76,6 cas positifs pour 100 000 habitants. 9 personnes sont hospitalisées à Laval.

Extension du port du masque : dans 68 nouvelles communes et dans tous les marchés du département

Le port du masque sera obligatoire sur tous les marchés de Mayenne dès demain lundi. Obligatoire aussi dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires et les crèches, des gares ferroviaires et routières. Il faudra porter le masque également dans les lieux publics fréquentés comme les arrêts de transport en commun, les parcs, les jardins et autour des plans d'eau.

Dans 68 nouvelles communes, le port du masque sera aussi obligatoire dès demain lundi dans la rue sous peine d'une amende de 135 euros. Sont concernées par ces nouvelles mesures : Laval Agglo, le Pays de Château-Gontier, Ernée, le Pays de Craon, Mayenne Communauté. Plus les communes d’Evron et de Meslay-du-Maine. Au total désormais, le port du masque est obligatoire dans 137 communes en Mayenne.

Interdiction des rassemblements à plus de 30 personnes dans les salles des fêtes, polyvalentes, de réunions...

Nouvelle restriction aussi pour les fêtes privées dans certains établissements recevant du public (ERP) à partir de mardi 13 octobre prochain. 30 personnes maximum autorisées dans les salles des fêtes, de spectacle, les salles polyvalentes, de réunions et de conférences par exemple. Elles devront par ailleurs toutes porter un masque.

A une semaine des vacances, le préfet appelle également à limiter les regroupements privés comme les fêtes de familles, les soirées entre amis, etc. à moins de 30 personnes. Il demande à annuler ces événements si cette jauge ne peut être respectée.

Les restaurants et les bars eux restent épargnés par ces mesures. Pas de diminution par exemple de leurs horaires d'ouverture.