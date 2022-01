Mayenne : les trois incendiaires du parc des expositions condamnés par le tribunal pour enfants de Laval

Les trois jeunes incendiaires du parc des expositions de Mayenne ont été reconnus coupables par la justice. Une information révélée par nos confrères de Ouest France et confirmée par la ville de Mayenne. L'audience a eu lieu mercredi 5 janvier 2022 au tribunal pour enfants de Laval.

Les faits remontent au 11 novembre 2019. Le bâtiment de 4.000 mètres carrés avait été ravagé par les flammes. Les trois adolescents actuellement âgés de 15 à 17 ans (13 à 15 ans au moment des faits) sont donc déclarés coupables de l'incendie et condamnés chacun à des mesures éducatives.

Le plus âgé, en formation d’apprentissage, doit aller au terme de sa formation. Le second doit intégrer une formation et avoir un suivi psychologique. Enfin le plus jeune devra effectuer une action au sein d’une association ou d’une collectivité.

L'audience au civil est en revanche renvoyée au 2 mars 2022 à 14 heures. Une étape très importante pour la ville de Mayenne car elle permettra de définir les conditions de reconstruction du parc des expositions.