Cuillé, France

Les voleurs se sont fait prendre la main dans le sac. Ce weekend, le gérant d'un garage de Cuillé, en Mayenne, les a surpris en train de voler des pièces détachées. Il a prévenu les gendarmes et les auteurs du vol ont pu être interpellés : une femme et trois hommes, originaires d'Ille-et-Vilaine. "On a eu de la chance d'être là et de pouvoir empêcher le vol", confie Philippe Trouillet, le gérant du garage.

Trahis par les hurlements du chien

Ce n'est pas la première fois que le garagiste est victime de vols. Plusieurs voitures sont stationnées derrière son garage et certaines pièces ne sont pas difficiles à démonter. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, les cambrioleurs se sont fait repérer à cause des aboiements d'un chien. Philippe Trouillet jette alors un œil par la fenêtre et voit deux personnes en train de traverser la cour de son garage.

"J'ai ouvert le capot et débranché des capteurs du moteur pour immobiliser le véhicule" - Philippe Trouillet.

"J'ai crié depuis ma fenêtre et ils sont partis se cacher, alors je suis descendu voir", poursuit le patron du garage. "Sur le sol, j'ai retrouvé des démarreurs, des optiques de phares et des autoradios." Plus de doute, on est bien en train de le voler. Mais Philippe a un deuxième coup de chance. Il trouve le Renault Scenic des cambrioleurs. "A l'intérieur, il y avait des pare-chocs et encore d'autres pièces, et la voiture n'était même pas fermée à clefs. Donc j'ai ouvert le capot et débranché des capteurs du moteur pour immobiliser le véhicule."

Le gérant appelle ensuite les gendarmes, qui retrouvent deux voleurs planqués derrière le garage. Les deux autres complices sont interpellés peu de temps après, dans le village de Cuillé. Ces quatre personnes sont âgées de 18 à 49 ans. Elles ont été relâchées, mais seront prochainement convoquées devant la justice.