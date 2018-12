Mayenne : un homme de 49 ans reconnaît avoir brisé des vitrines de magasins

Mayenne, France

C'est un homme de 49 ans qui a donc reconnu avoir vandalisé les vitrines de trois magasins de la commune de Mayenne. Il était ivre. Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 décembre.

Il s'agissait des boutiques Strassy et DDP situées rue Charles de Gaulle et Boy and Girl installée rue Aristide Briand. Ces trois magasins sont dans l'hypercentre de Mayenne. Une des vitrines a été détruite avec une boule de pétanque.

L'homme sera convoqué dans les prochaines semaines devant le tribunal correctionnel de Laval.