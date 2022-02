Mayenne : un incendie se déclare dans l'entreprise GSK, plus de 200 salariés évacués

Un incendie s'est produit ce jeudi peu avant midi dans l'entreprise GSK de Mayenne. C'est une batterie qui a pris feu. Au total, 213 salariés ont été évacués le temps de l'intervention des pompiers. Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas non plus d'impact sur l'activité de l'entreprise.