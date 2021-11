Mayenne : un véhicule percute trois bovins sur une route départementale à Evron

Un accident de la route s'est produit entre 6 heures 30 et 7 heures ce lundi 29 novembre sur la départementale 7 au niveau d'Evron (Mayenne). Une voiture qui circulait en direction de Sainte-Suzanne a percuté trois bovins, une vache et deux veaux. Les animaux ont été projetés dans le fossé. Les gendarmes et le maire d'Evron se sont rendus sur place.

Le conducteur, un homme de 40 ans, visiblement seul dans le véhicule, a été légèrement touché et transporté au centre hospitalier de Laval.

L'un des trois bovins a été tué sur le coup, les deux autres ont été euthanasiés. Ils s'étaient échappés d'un petit élevage situé à proximité. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas connues.