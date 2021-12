Mayenne : une fratrie condamnée à de la prison ferme après un guet-apens

Deux frères et une sœur jugés devant le tribunal judiciaire de Laval mercredi 1er décembre ont été condamnés à quatre mois de prison ferme pour tentative d’escroquerie, d’extorsion et violence aggravée. Ils avaient orchestré un guet-apens dimanche en centre-ville de Mayenne.

Ce mercredi 1er décembre, trois jeunes majeurs ont été jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Laval. Ils ont tous les trois été condamnés à un an de prison dont quatre mois ferme pour tentative d’escroquerie, d’extorsion et violence aggravée. Les mis en cause, deux frères et une sœur, avaient tendu un guet-apens à un homme en centre-ville de Mayenne. La victime, blessée et choquée, s’est vue prescrire trois jours d’incapacité totale de travail.

La scène filmée avec un téléphone portable

Dimanche, la victime est invitée à passer la soirée chez la sœur. Une fois sur place, l'homme agressé se retrouve piégé par les deux frères qui lui ont volent son argent et sa carte bancaire tout en filmant la scène. Ces derniers ont commandé des repas pourun montant de 100 euros.

Les trois auteurs ont finalement relâché la victime, ils ont été interpellés deux jours après par les gendarmes de Laval. En garde-à-vue, ils ont reconnu l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés. Après leur jugement, ils ont directement été conduits en prison.

Les deux frères ont été incarcérés à la maison d’arrêt de Laval. Leur sœur, elle, a été écrouée à la prison de Rennes.