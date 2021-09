Mayenne : une importante fuite de gaz à proximité d'un garage

Les pompiers sont intervenus ce mercredi après-midi sur l'avenue Gutemberg à proximité du garage Renault. Le secteur, situé à la sortie de Mayenne en direction d'Aron, est actuellement fermé à la circulation.

Aucun blessé et intoxiqué

La fuite de gaz a eu lieu à proximité de l'usine Renault et de l'imprimerie Floch. Les salariés de ces deux entreprises ont été évacués vers 16 heures, soit 70 personnes au total. 80 enfants, en pleine activité de football et d'athlétisme, à côté de la fuite ont également été mis en sécurité : ils étaient sur le parc municipal des sports et ont été éloignés sur un terrain situé plus loin, afin que leurs parents viennent les chercher.

D'après les pompiers, il n'y a aucun blessé ou intoxiqué. Le gaz va rester couper ce mercredi soir et pourrait être rétabli dans la soirée ou ce jeudi matin, affirme GRDF contacté par France Bleu Mayenne. Il s'agit d'un large secteur qui s'étend jusqu'à Aron.