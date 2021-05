Mayenne : une voiture de sport contrôlée à 142 km/h au lieu de 80 à Thuboeuf

Une voiture de sport a été contrôlée ce mercredi après-midi sur la départementale 34 au niveau de Thuboeuf, entre Lassay-les-Châteaux et Couterne : 142 km/h au lieu de 80. Le permis du conducteur a été retiré et son véhicule a été immobilisé.

Permis retiré et véhicule immobilisé

Le conducteur écope d'une amende, son permis lui a été retiré et son "véhicule rouge vif" immobilisé à la fourrière. "Pour préserver leur vie et accessoirement leur permis, les amateurs de vitesse sont invités à se rendre sur un circuit pour se défouler et à respecter les limitations de vitesse sur nos routes", rappellent les gendarmes de la Mayenne.