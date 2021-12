Mazamet : un homme de 40 ans jugé pour avoir tenté de tuer sa femme et deux enfants

Ce sont des affaires que l’on qualifie souvent de drames familiaux. Ces pères ou ces mères qui tuent leurs enfants, leur conjoint avant de retourner l’arme contre-eux.

C’est ce qui aurait pu se produire à Mazamet le 12 décembre 2018. Un homme de 40 ans est jugé pendant 3 jours à la cour d’Assises du Tarn pour avoir tenté de ces deux enfants de 10 et 7 ans et sa femme. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur sa femme et ses enfants et il risque 30 ans de prison.

"Heureusement que vous êtes là, j’allais tous les tuer".

L’homme, surveillant pénitencier, vient d’apprendre que sa femme veut le quitter. Il a piégé ses enfants dans la maison et tente de les étrangler. Un récit glaçant où la petite fille du couple raconte son père qui entre dans la chambre et qui l’étouffe de ses mains. L’enfant de 10 ans ne comprend pas, elle se souvient d'hallucinations puis elle s’évanouit. Son père la laisse pour morte et entre dans la chambre de son fils de 7 ans pour effectuer les mêmes gestes. Les traces de strangulations sont évidentes pour les pompiers et le médecin légiste. Mais l’engrenage s’arrête lorsque la petite fille se réveille et arrive à sortir de son lit. Elle demande à son père ce qu’il est en train de faire. Et alors, l’homme reprend ses esprits un temps et il appelle les pompiers deux fois. Une première en raccrochant aussitôt et une seconde, quatre minutes après, en les alertant vraiment. D’ailleurs, quand arrive la police, le père de famille dit tout de suite : "Heureusement que vous êtes là, j’allais tous les tuer".

"Si on ne peut plus être une famille, il va nous falloir mourir tous les quatre"

Pendant ces 3 jours de procès, la cour va tenter de comprendre comment un homme décrit comme calme, aimant, s’occupant bien de ces enfants peut tenter une nuit de les tuer et de s’en prendre à sa compagne. Dans ses dépositions, le mari de 40 ans raconte avoir toute la soirée surfé sur les réseaux. Sa femme dort ailleurs, puisqu’elle a décidé de le quitter. Il découvre alors sur Facebook que la mère de ses enfants échange des messages avec un autre homme. La nuit, la colère monte de plus en plus. Et c’est à 7h30 le matin qu’il se dit "si on ne peut plus être une famille, il va nous falloir mourir tous les quatre." Il entre dans la chambre de sa fille pour l’étouffer. Quelques minutes après, il appelle aussi sa femme pour l’enfermer à son tour dans la maison. Mais c’est en voyant son enfant finalement vivante qu’il se ressaisit et appelle les pompiers. L’homme a d’ailleurs insisté lors de toutes ses auditions sur le fait que c’est lui qui a sauvé ses enfants et non pas les pompiers. Il devrait le redire très régulièrement devant la cour.

Famille traumatisée

Pendant ces trois jours, la maman et ses deux enfants seront partie-civile dans dossier. "Un famille traumatisée" insiste Maître Jean-Baptiste Alary qui assiste la mère de famille. Le procès débutera ce lundi à 9h à la Cour d’Assises du Tarn. Il va durer jusqu'à mercredi 15 décembre.