Mazières-de-Touraine : 30 personnes évacuées après l'incendie d'un bâtiment de 400m²

10 maisons avec 30 personnes dedans ont été évacuées ce dimanche soir, vers 20h à Mazières-de-Touraine, une commune située au dessus de Langeais. Personne n'a été blessé, ni incommodé. Un hangar de 400m² a totalement été ravagé en quelques heures suite à un incendie causé par des bouteilles de gaz. Il a finalement été circonscrit vers 22h30.

Plus de peur que de mal, d'autant que ce feu a pris dans la rue du général Chanzy, qui se situe en plein bourg de la commune, à 50 mètres à peine de l'église. Il y a également des maisons tout près du hangar dont celle de Noémie. Elle habite juste en face : "On a été alertés par le chien alors qu'on couchait les enfants. On a vu les flammes et on a entendu les vitres exploser. Ça a très vite pris de l'ampleur", témoigne-t-elle au micro de France Bleu Touraine.

Les habitants ont passé la soirée dans la salle des fêtes à attendre que le feu soit circonscrit. © Radio France - Yvan Plantey

La maison de Lucas est presque collée au bâtiment. Le maire a frappé à sa porte pour l'avertir. Quand il est sorti, il "a vu un nuage de fumée et c'est vrai que c'est impressionnant. Et on s'inquiète car c'est juste à côté de chez nous."

À quelques mètres de l'incendie, la propriétaire des lieux Colette Beillard est adossée à un mur. Ce bâtiment était détenu par sa famille depuis près d'un siècle. Alors forcément, le voir partir en fumée c'est aussi voir "une partie de notre enfance partir aussi. C'était à mon grand-père avant et je l'ai déjà vu à la forge, je m'en souviens".

Les habitants ont finalement dormi chez eux

Pour la trentaine d'habitants, dès que l'incendie a été pris en charge par les pompiers, ils ont pris la direction la salle des fêtes pour la soirée. Les enfants de Noémie dorment sur un matelas de fortune alors qu'à côté, les adultes dédramatisent, ils en rigolent même. Parmi eux, il y a le maire, Thierry Eloy : "C'est une soirée qui se termine un peu avec le sourire d'autant que c'est un bâtiment qui était désaffecté donc il n'y a pas de vies humaines en péril."

Au final, une courte nuit pour les habitants. Mais ils l'ont passée dans leur propre lit. À minuit et demi, ils étaient tous rentrés chez eux.