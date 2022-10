Mc Phy, spécialiste de l'hydrogène, inaugure son siège et son usine de stations de distribution à Grenoble

Poussée par un contexte porteur en matière d'hydrogène, la société Mc Phy vient d'inaugurer à Grenoble une nouvelle implantation capable de lui permettre, à terme, "de produire 150 stations de distribution d'hydrogène par an". Auparavant basée à La Motte-Fanjas ( Drôme), Mc Phy possèdait déjà une activité "ingénierie" à Grenoble, qui a été un choix pragmatique et finalement assez simple à en croire le directeur-général de Mc Phy Jean-Baptiste Lucas : il y avait "un site industriel disponible", adaptable à moindre coût, à une distance de la Motte-Fanjas "acceptable" pour les salariés qui ont voulu suivre le mouvement.

ⓘ Publicité

Une capacité qui passe de 20... à 150 stations par an

Depuis cette nouvelle implantation grenobloise Mc Phy - qui compte aussi un site de recherche en Allemagne près de Berlin et un site de production d'électrolyseurs en Italie, près de Florence - entend livrer l'Europe entière en station de distribution d'hydrogène. Les 4 000 mètres carrés de l'implantation grenobloise font passer ses capacités de production de 20 à 150 stations par an. La société qui compte environ 200 salariés en tout, en installe donc 90 à Grenoble, où elle entend par la suite et en fonction de la montée en charge, en embaucher une centaine d'autres. De quoi maintenir de l'activité dans l'industrie même si de l'hydro-électricité à l'hydro-gène, il y a une vraie différence en matière de savoir-faire et de compétences. Mc Phy estime en tout cas qu'elle va trouver ici dans le bassin grenoblois "un écosystème" favorable, à côté d'autres fabricants, concurrents mais aussi possible partenaires, que sont HRS ou encore SteelHy, eux aussi engagés dans des projets de développement, sans parler des implantations de Air Liquide .