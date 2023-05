McDo, restaurants, club de pétanque : les suspects d'une série de cambriolages arrêtés en Dordogne

La rumeur des cambriolages avait fait le tour de Montpon-Ménestérol en quelques heures, pendant le weekend du pont de l'Ascension. Sept cambriolages en quelques jours, cinq en une seule nuit, tous le long de la route départementale 6089 qui traverse Montpon en longeant l'autoroute. L'enquête des gendarmes a permis d'arrêter trois suspects en moins d'une semaine. Le parquet de Périgueux confirme qu'ils seront jugés ce mercredi 31 mai en comparution immédiate.

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai, le McDonald's de la zone commerciale, deux restaurants, des locaux municipaux abritant le club de pétanque, entre autres, avaient été cambriolés. La nuit suivante, un autre restaurant. Le commerce d'un primeur avait déjà été visité la semaine précédente.

Maigre butin mais gros dégâts

Chaque fois, le butin est maigre. 300 euros dans un fond de caisse, des bouteilles d'alcool, une tablette ou des choses à manger. Au McDonald's, ils n'ont même pas réussi à ouvrir le tiroir caisse, qui était vide de toutes façons. Mais les cambrioleurs cassent les portes, ou des vitres, et le préjudice est important pour les commerçants.

Les gendarmes ont mobilisé de gros moyens pour mettre fin le plus vite possible à la série de cambriolages. La communauté de brigades de Montpon et Mussidan, aidée par les enquêteurs de la brigade de recherches de Périgueux et l'identification criminelle, ont retrouvé des empreintes sur les lieux des cambriolages. Les caméras de la ville ont aussi beaucoup aidé pour identifier la petite équipe, avec l'aide de la police municipale.

Arrêtés dans la rue par le PSIG

Les trois suspects ont été arrêtés moins d'une semaine plus tard. Vendredi soir, un commerçant les aperçoit, le PSIG de Périgueux arrive quelques minutes plus tard pour les arrêter dans la rue. Le principal suspect est un sans-abri de 19 ans, il aurait eu l'idée des cambriolages avec sa copine, une jeune fille de 17 ans en fugue de son foyer.

Le tout jeune majeur comparaîtra ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Périgueux, dans le cadre d'une comparution immédiate. Il est en détention provisoire en attendant son procès. A ses côté, un autre homme, âgé de 35 ans et sous tutelle, est poursuivi pour avoir participé à deux cambriolages et pour le recel des objets volés, puisqu'il hébergeait le petit couple. Il comparaîtra libre. La mineure, remise par la justice à l'aide sociale à l'enfance, sera convoquée devant le juge des enfants.