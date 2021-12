MCES la société de esport de Marseille ne travaillera plus avec Yannick Agnel

Basée à Marseille, MCES cesse sa collaboration avec Yannick Agnel, suite aux accusations de viol et agression sexuelle. Le nageur en était le directeur sportif depuis 2019.

Le club d'e-sport MCES basé à Marseille (fondé en 2018 dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne) annonce qu'il met fin à sa collaboration avec l'ancien nageur Yannick Agnel, après sa mise en examen pour "viol et agression sexuelle" sur une mineure de 13 ans. Depuis 2019, Yannick Agnel était le directeur sportif de MCES. Il s'occupait notamment de la préparation physique, de la gestion des entraînements ou encore du suivi nutritionnel des joueurs.

Sur son compte Twitter; MCES condamne "fermement les fraits reprochés à Yannick Agnel"

MCES managedes équipes professionnelles sur des jeux comme Fortnite, League of Legends et Clash of Clans.