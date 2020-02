Me Dupeux, l'avocat du maire d'Orléans : "Olivier Carré est tout à fait serein". L'enquête reste ouverte

Le défenseur d'Olivier Carré, Me Jean-Yves Dupeux a assisté le maire d'Orléans lors de son audition par la police judiciaire. L'avocat s'exprime pour France Bleu Orléans sur les conditions de cette audition et sur une enquête qui reste ouverte.

Orléans, France

Avocat parisien de renom, Me Jean-Yves Dupeux était présent jeudi 6 février durant les quatre heures d’interrogatoire de son client, Olivier Carré, dans les locaux de la division financière de la direction interrégionale de la police judiciaire à Orléans. Cette audition de témoin suspect a e lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte contre X en septembre dernier au sujet des frais de déplacement et d'hôtel du maire d'Orléans entre 2015 et 2019. "Une audition qui s'est déroulée dans un climat courtois et serein" indique l'avocat. Olivier Carré a été interrogé par deux fonctionnaires de police qui ont posé_"les bonnes questions"et qui ont permis au maire d'Orléans "de s'exprimer, de répondre, de rectifier le cas échéant_ et de bien clarifier la situation qui lui est reprochée" rapporte Me Jean-Yves Dupeux à France Bleu Orléans. L'ancien membre du cabinet de Robert Badinter, avocat entre autre de l'ancien ministre de l'intérieur Brice Hortefeux ajoute que sur les griefs qui lui était fait, le maire d'Orléans a "apporté toutes les réponses qui paraissaient nécessaires".

L'enquête préliminaire reste ouverte

Après Olivier Carré, c'est Muriel Sauvregrain qui a été entendue à son tour ce vendredi 7 février dans les locaux de la DIPJ. Première adjointe à la Ville d'Orléans, c'est elle à l'époque qui a signé et validé les ordres de mission controversés du maire. A l'issue de ces deux auditions, Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans, a indiqué à France Bleu Orléans que "l'enquête préliminaire restait ouverte". En privé Olivier Carré et son entourage espéraient que l’affaire soit classée sans suite mais le magistrat n’a pas choisi cette voie. Pour l’instant en tout cas. C’est donc qu’il y a matière encore à enquêter. Cela ne veut pas dire qu’une infraction pénale a été établie à l’encontre d’Olivier Carré mais cela signifie tout de même que tous les soupçons de détournement de fonds publics n’ont pas été entièrement levés.

Rumeurs et fausses accusations-Me Dupeux

Les hypothèses d’un renvoi devant le tribunal correctionnel ou l’ouverture d’une information judiciaire avec la saisine d’un juge d’instruction sont donc toujours possibles. Malgré la poursuite de l’enquête, Me Jean-Yves Dupeux reste tout comme son client serein. _"_Il y a une volonté de la justice d'éclaircir les rumeurs et de fausses accusations, c'est très bien comme ça car il (Olivier Carré) peut parfaitement s'en défendre" affirme l'avocat du maire d'Orléans. Le calendrier judiciaire et le calendrier électoral ne faisant pas bon ménage, il y a peu de chances que des suites judiciaires soient annoncées d’ici le premier tour des municipales. Une chose est sûre, la poursuite de l’enquête n’est pas une bonne nouvelle pour Olivier Carré et risque de peser durant la campagne comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du candidat Carré.