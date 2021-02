Mécontent d'avoir perdu son permis, il semait des clous devant le parking du tribunal de Chambéry

À trois reprises en dix jours, les véhicules accédant au parking du palais de justice de Chambéry ont roulé sur des clous disposés exprès sur le sol -et ont crevé les pneus !- à l'entrée. Une surveillance a donc été mise en place par la police, et il n'y a pas eu de quatrième fois : ce mercredi, ils ont arrêté un homme âgé de 68 ans, qui revenait au même endroit pour recommencer son méfait, avec ses clous, "des clous bricolés, à tête large, sur du papier collant" précise-t-on chez les policiers, pour être certain du résultat.

L'auteur des faits habite dans les Bauges. Il a voulu tout simplement se venger de la justice suite à un accident de la route qu'il a eu en état d'ivresse. Son permis de conduire avait été supprimé. Et le voilà contraint de se déplacer à bicyclette... ce qu'il n'a plus supporté. Depuis le 8 février dernier, il a ainsi jeter des clous à trois reprises à l'entrée du parking du tribunal. Repéré, arrêté mercredi et placé en garde à vue jusqu'à ce jeudi, il est convoqué devant la justice pour dégradations de biens publics et privés.