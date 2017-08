Mécontent de ne pas obtenir un CDI, il brûle l'entrepôt de son ancienne entreprise

L'homme de 37 ans a été condamné ce jeudi par le tribunal du Mans à 12 mois de prison ferme. Il effectuera sa peine avec un bracelet électronique.

C'est par rancœur personnelle que cet homme de 37 ans a mis le feu à une partie de son ancienne entreprise, le 11 août dernier à Louailles. "Quand je suis entré en CDD dans l'entreprise, on m'a tout de suite parlé de CDI, de primes ... Je me suis beaucoup investi et je voulais que mon travail ici dure le plus longtemps possible", explique l'homme.

Mais le CDD ne se transformera jamais en CDI. Mécontent, il lâche à quelques salariés "l'entrepôt va brûler !" La phrase prend tout son sens une dizaine de jours plus tard lorsqu'un camion est réduit en cendres ainsi que des centaines de palettes à proximité. Le préjudice de l'incendie dépasse les 250.000€.

En pleurs derrière la vitre des prévenus

"Je n'ai pas réfléchi, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions", se justifie l'homme, en pleurs. Il écope de 12 mois de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique. Un aménagement de peine rendu possible par son casier judiciaire vierge.