Mécontent des travaux dans sa maison, il menace les ouvriers avec une tronçonneuse à Lyas

Il y avait déjà eu des altercations entre cet homme de 37 ans et l'entreprise du bâtiment chargée des travaux de rénovation de sa maison à Lyas, près de Privas, en Ardèche. Ce mardi matin, le conflit a pris un tour plus grave. L'Ardéchois, excédé, a allumé une tronçonneuse et menacé les quatre ouvriers avec. En voulant maîtriser le propriétaire de la maison, un des ouvriers a été blessé à un doigt. Il a dû être transporté à la clinique Kennedy, à Montélimar, dans la Drôme.

Le trentenaire placé en garde à vue a expliqué qu'il ne supportait plus les malfaçons sur le chantier. Il aurait voulu "faire peur" aux artisans. Sa garde à vue a été prolongée ce mercredi matin. L'homme a finalement été hospitalisé d'office dans l'après-midi.