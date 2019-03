Mécontent, il vide un extincteur sur des personnels au CHU de Nantes

Un jeune homme qui s'est vu refuser des médicaments jeudi au CHU de Nantes s'est mis en colère. Il a vidé un extincteur sur des agents, avant de menacer le personnel et de frapper un médecin. Il a été maîtrisé par les agents de sécurité.

Au CHU de Nantes ce jeudi soir, un jeune homme de 18 ans s'est présenté au service psychiatrie pour demander des médicaments. Il n'a pas supporté qu'on les lui refuse. Il a alors saisi un extincteur et l'a vidé sur des agents hospitaliers en menaçant le personnel soignant. Il a ensuite frappé un médecin en le menaçant lui aussi : "Je reviendrai avec une kalach et je te buterai !" lui a-t-il lancé. L'homme a finalement été maîtrisé par les agents de sécurité, avant d'être placé en garde à vue. Un infirmier et un médecin ont porté plainte. Le jeune homme est convoqué devant la justice.