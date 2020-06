Médaillé de la Défense nationale, chien exceptionnel de la gendarmerie : Houston prend sa retraite en Corrèze

Un chien gendarme exceptionnel va prendre sa retraite. Il s'appelle Houston et est âgé de huit ans. Après cinq ans et demi de service au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Egletons, en Corrèze, ce malinois hors du commun va tirer sa révérence très prochainement car son maître va changer d'unité.

Un malinois bourré de talent

Les oreilles dressées, le museau en permanence en activité, aux ordres de son maître sans sourcillé : incontestablement, il a du chien Houston. Mais vous ne l'entendrez jamais aboyer. " Il est dressé pour ne pas le faire et je n'y arrive même pas pour les contrôles de santé avec le vétérinaire " indique l'adjudant Bastien, son maître. Initialement fléché pour intégrer le GIGN, bourré de talent, le malinois a connu une carrière différente à cause de légers bruits d'excitation lâchés au point d'orgue de certaines interventions.

Des réussites mémorables

" Tant mieux pour moi " se marre son maître, " car j'ai touché un sacré numéro " aux qualités rares. Sa prédilection ? La recherche de malfaiteurs dans le cadre d'enquêtes judiciaires, " des cambrioleurs à Eymoutiers doivent se souvenir de lui, mais aussi des voleurs de bijoux en or à la gare d'Aubazine " glisse le gendarme, mais il se distingue particulièrement dans la recherche de personnes portées disparues. Son flair est incroyable, certaines de ses réussites sont mémorables en écoutant son maître les égrainer. " Il y en a eu très belle à Cornil " où, après douze heures de traque, un homme échappé d'un Ehpad est retrouvé vivant. " Il y a aussi Saint-Augustin ", reprend le militaire, qui se plaît à raconter cette fois où son chien lui désobéit en quête d'une dame de 84 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer partie de son logement en pleine nuit. " Dans un milieu très hostile avec beaucoup de ronces, je l'ai laissé partir seul sans la longe. Refusant mon rappel vers midi, j'ai dû le rejoindre. Il était à côté de la personne disparue. Complètement déshydratée mais vivante ".

Houston, malinois de 8 ans, décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale "à titre exceptionnel" en 2017 © Radio France - Nicolas Blanzat

Médaille de la Défense en récompense de "résultats hors norme"

En 2017, trois ans seulement après sa prise de fonction opérationnelle, Houston reçoit la médaille de bronze de la Défense nationale. C'est arrivé à d'autres en fin de carrière pour services rendus, mais pour lui " à titre exceptionnel " insiste son maître. " Pour ses résultats hors norme ", surtout en 2015 et 2016, " trois à quatre fois supérieurs à la moyenne nationale " qui décident les gendarmes à le lancer parfois pour des missions apparaissant perdues d'avance. " Dans ces cas là, c'est plutôt lui qui me guidait que l'inverse. Et c'est souvent comme ça qu'on réussit des missions fabuleuses ". Un jour, en remerciement d'une mission accomplie avec succès, l'adjudant Bastien reçoit en retour pour Houston " des friandises goût sanglier ". Des anecdotes qui aujourd'hui, " ont beaucoup de poids dans les souvenirs ".

Je n'ai même plus besoin de lui parler, un regard suffit

Houston, un chien ? " C'est mon camarade de vadrouille " reprend son maître, " ces dernières années, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui qu'avec ma famille. On a parcouru le Limousin et les départements alentours, dehors de jour comme de nuit, à travers les villes, les sentiers et les forêts ". Houston, c'est quelqu'un. " On se comprend direct. A l'heure qu'il est, je n'ai même plus besoin de lui parler. Un regard suffit... Lui, il a un sixième sens. C'est son flair. Le jour J, il sait exactement comment je vais, si je suis bien dans mes baskets ou pas ".

Houston incite son maître à tourner la page de sa carrière cynophile

Au sommet de ce qui est possible de faire avec un chien, grâce à Houston, " qui a fini troisième au trophée des chiens héros en 2019 ", son maître préfère arrêter là. " Quand tu as eu une Ferrari, tu n'as pas envie de repasser à la deux-chevaux ". Trop peur d'être déçu par son successeur, il met un terme à sa carrière cynophile et rejoint le PSIG de Brive. " Je ne suis pas sûr que Houston soit trop d'accord, je pense qu'il aimerait bien continuer ", conclut l'adjudant Bastien, " mais il va avoir une retraite bien méritée et heureuse. On l'occupera ! ". Chez son maître, qui s'en occupera jusqu'à la fin de ses jours.